В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать

23.07.2017 19:31

На поиски юного беглеца был задействован весь личный состав Селидовского отделения полиции. В настоящее время ребенок найден и возвращен в семью, а родители мальчика будут привлечены к административной ответственности за невыполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщает ГУНП в Донецкой области.

Мать сообщила правоохранителям об исчезновении 8-летнего сына почти через сутки после того, как он не вернулся домой. В поисках юного беглеца был задействован весь личный состав Селидовского отделения полиции.

Правоохранители опрашивали местных жителей, устанавливали возможных свидетелей, прочесывали улицы, ориентировки с приметами пропавшего мальчика были распространены на блокпостах, авто- и железнодорожных вокзалах и в местах массового скопления людей.

Усиленные меры дали результат. Уже через два часа поисков мальчик был найден на одной из улиц города. По его словам, он просто гулял по улицам, а ушел из дома из-за того, что его поругала мать. Правоохранители провели профилактическую беседу с юным беглецом для недопущения подобных поступков в будущем.

Родителей работники полиции привлекли к административной ответственности по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также провели профилактическую беседу, напомнив, что в случае исчезновения ребенка в полицию надо обращаться немедленно.

Источник: girnyk.dn.ua