- Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии19:54
- В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать19:31
- Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области19:10
- Сегодня под обстрел попали дома в Зайцево18:11
- "Ихтамнеты" дезертируют из-за издевательств командиров16:57
- В БАХМУТЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУПИЛО ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ТЕНДЕРА И ВДВОЕ ДОРОЖЕ16:14
- Нема ніякої "Малоросії", – волонтер розповів, що насправді відбувається між псевдореспубліками15:55
- «ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ14:50
- ЖИТЕЛИ БАХМУТЧИНЫ ХОТЯТ ПРЕОБРАЖАТЬ СВОИ ГРОМАДЫ14:32
- Полицейские изъяли у мариупольца 10-киллограмовую партию конопли 14:13
В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать
На поиски юного беглеца был задействован весь личный состав Селидовского отделения полиции. В настоящее время ребенок найден и возвращен в семью, а родители мальчика будут привлечены к административной ответственности за невыполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщает ГУНП в Донецкой области.
Мать сообщила правоохранителям об исчезновении 8-летнего сына почти через сутки после того, как он не вернулся домой. В поисках юного беглеца был задействован весь личный состав Селидовского отделения полиции.
Правоохранители опрашивали местных жителей, устанавливали возможных свидетелей, прочесывали улицы, ориентировки с приметами пропавшего мальчика были распространены на блокпостах, авто- и железнодорожных вокзалах и в местах массового скопления людей.
Усиленные меры дали результат. Уже через два часа поисков мальчик был найден на одной из улиц города. По его словам, он просто гулял по улицам, а ушел из дома из-за того, что его поругала мать. Правоохранители провели профилактическую беседу с юным беглецом для недопущения подобных поступков в будущем.
Родителей работники полиции привлекли к административной ответственности по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также провели профилактическую беседу, напомнив, что в случае исчезновения ребенка в полицию надо обращаться немедленно.
Источник: girnyk.dn.ua
Теги: Донбасс, ребенок, Селидово, полиция
- В Донбассе за продажу ребенка арестована руководитель детского благотворительного фонда
- Изверг кромсал подругу и пятилетнего сына. Пока нож не сломался
- Спасатели вызволили двухлетнего "пленника" квартиры
- В Донецкой области 3-х летний ребенок отравился таблетками
- Бывший преподаватель убил ребенка: малыш отказался... есть
- Милиционеры помогли матери-алкоголичке найти ребенка
- Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии19:54
- В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать19:31
- Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области19:10
- Сегодня под обстрел попали дома в Зайцево18:11
- "Ихтамнеты" дезертируют из-за издевательств командиров16:57
- В БАХМУТЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУПИЛО ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ТЕНДЕРА И ВДВОЕ ДОРОЖЕ16:14
- Нема ніякої "Малоросії", – волонтер розповів, що насправді відбувається між псевдореспубліками15:55
- «ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ14:50
- ЖИТЕЛИ БАХМУТЧИНЫ ХОТЯТ ПРЕОБРАЖАТЬ СВОИ ГРОМАДЫ14:32
- Полицейские изъяли у мариупольца 10-киллограмовую партию конопли 14:13
- В Украине появился мобильный электронный кабинет абитуриента20:12
- Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии19:54
- В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать19:31
- Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области19:10
- Ведущий выгнал гостя во время прямого эфира18:50
- Українці позбавлені вибору мови і культури, їм нав'язують російське18:22
- Сегодня под обстрел попали дома в Зайцево18:11
- Днепровский меткомбинат возобновил производство после 4-месячного простоя17:53
- Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине17:30
- Спецпредставник США: На Донбасі - не заморожений конфлікт, а гаряча війна17:13
- Проверять по-новому: В Украине создают реестр всех получателей субсидий11:53
- RAW: серый, грубый, живой. В книгу о войне на Донбассе вошли фотографии мариупольского фотографа09:51
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Если Киев не сядет за стол переговоров, мы признаем "Л/ДНР": Путин сделал громкое заявление в рамках саммита G20 – СМИ
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
- "Ответка" от ВСУ: боевики понесли большие потери
- Детали "осовременивания": кому не повысят пенсии в октябре и как посчитают выплаты
- "Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО
- У МВС розповіли, що буде з Захарченком та Плотницьким