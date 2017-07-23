Волонтерство понад усе: українська актриса готова пожертвувати кар'єрою

23.07.2017 08:33

Відома українська актриса Римма Зюбіна практично відмовилася від зйомок в кіно, так як займається волонтерством. Її син перебуває на фронті.

Виявляється, допомогати українським захисникам жінка почала після того, як її син відправився на фронт.

"Я зараз зайнялася волонтерством: мій син – на фронті і я допомагаю. 20 березня, одразу після анексії Криму, я відмовилася зніматися в російських проектах", – розповіла вона.

За словами зірки, на сьогоднішній день російські артисти достатньо багато заробляють, знімаючись в українських серіалах, "переплюнувши" навіть наших.

"Про це всі мовчать, але знову наші актори на других і третіх ролях. І я не знаю, скільки ще крові має пролитися в цій країні та скільки "майданів" відбутися, щоб щось змінилося. На мій погляд, все, що пропонується сьогодні росіянами – це просто принизливо", – додала Римма.

Источник: vectornews.net