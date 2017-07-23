ЖИТЕЛИ БАХМУТЧИНЫ ХОТЯТ ПРЕОБРАЖАТЬ СВОИ ГРОМАДЫ

23.07.2017 14:32

Больше 50 инициативных групп из разных населенных пунктов подали заявки на участие в районном конкурсе мини-проектов . Больше всех оказалось заявок по социальному развитию территорий.

21 июля состоялись заседания районных конкурсных комиссий. Было рассмотрено 3 заявки на участие в конкурсе по получению финансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства. Участники презентовали идеи по развитию сельскохозяйственных кооперативов и на поддержку отрасли животноводства.

38 конкурсных заявок на получение грантов в конкурсе мини-проектов, направленного на поддержку инициатив по социальному развитию территорий, вызвали бурное обсуждение.Участники конкурсных отборов презентовали свои проекты. Члены комиссий задавали вопросы представителям общественных организаций и инициативным группам, обсуждали целесообразность и дальнейшую жизнедеятельность проектов. Для уточнения информации по некоторым проектам было принято решение о выезде на место. После получения дополнительной информации по проектам комиссия будет принимать обоснованное решение относительно победителей районных конкурсов.

А вот экологические проекты можно подавать до 1 сентября. Комиссия приняла решение о продлении приема документов для участия в «Конкурсном отборе природоохранных проектов и мероприятий, которые могут реализовываться за счет средств районного экологического фонда».

Источник: zi.dn.ua