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Архив - Донецкая область

Боевики из гранатометов открыли огонь по украинским позициям (видео)

24.07.2017 11:51
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Боевики из гранатометов открыли огонь по украинским позициям (видео)

Вчера, после 18 часов, в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования активизировали обстрелы украинских позиций

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки по состоянию на 6:00 24 июля 2017.

Так, на Луганском направлении, из гранатометов и минометов боевики дважды били по Крымскому, Новоалександровке, из БМП по Новозванивци.

На Донецком направлении из гранатометов противник вел огонь по нашим опорных пунктах вблизи Каменки и на шахте Бутовка.

На Мариупольском направлении около 20 часов бандформирования применяли гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки. В результате этого обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранения. Кроме того, под гранатометным огнем оказались и дома мирных жителей поселка.

На большинство провокаций врага украинские военные оперативно открывали огонь.

В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Один украинский военный получил ранения.

Напомним, в результате боевых действий на Донбассе была повреждена линия электропередач.

Также, несмотря на режим «хлебного перемирия», боевики продолжают подвергать опасности местное население Донбасса.

 

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, война, гранатомет, АТО, боевики, обстрелы
 
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