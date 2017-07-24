Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»

24.07.2017 14:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»

Группа народных депутатов разработала законопроект, предоставляющий льготы детям переселенцев и участников АТО, передает «ЛІГА. Закон».

Так, дети внутренне перемещенных лиц и дети военнослужащих, принимавших непосредственное участие в проведении АТО, смогут получить статус детей войны.

Депутаты также предлагают расширить перечень льгот, которые будут предоставляться детям войны. К уже существующим льготам хотят добавить:

  • бесплатный проезд,
  • бесплатное питание в учебных заведениях,
  • поступление вне конкурса в вузы и ПТУ,
  • бесплатные билеты в театры и путевки в санатории.
  • Целью внесения данных изменений является защита детей в связи с аннексией АР Крым и военными действиями на территории Луганской и Донецкой областей. По данным ЮНИСЕФ, только вследствие боевых действий на Донбассе пострадал 1 млн детей, 22 тыс. из которых до сих пор проживает на линии соприкосновения.

Законопроект № 6760 «О внесении изменений в Закон Украины «О социальной защите детей войны» относительно льготного обеспечения детей внутренне перемещенных лиц и детей лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в районах проведения антитеррористической операции и отнесения их к категории детей войны» зарегистрирован в Верховной Раде 18 июля 2017 года.

 

Источник: http://zi.dn.ua 

 



Теги: Донбасс, законопроект, война, дети, льгота, депутаты, АТО, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх