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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»
Группа народных депутатов разработала законопроект, предоставляющий льготы детям переселенцев и участников АТО, передает «ЛІГА. Закон».
Так, дети внутренне перемещенных лиц и дети военнослужащих, принимавших непосредственное участие в проведении АТО, смогут получить статус детей войны.
Депутаты также предлагают расширить перечень льгот, которые будут предоставляться детям войны. К уже существующим льготам хотят добавить:
- бесплатный проезд,
- бесплатное питание в учебных заведениях,
- поступление вне конкурса в вузы и ПТУ,
- бесплатные билеты в театры и путевки в санатории.
- Целью внесения данных изменений является защита детей в связи с аннексией АР Крым и военными действиями на территории Луганской и Донецкой областей. По данным ЮНИСЕФ, только вследствие боевых действий на Донбассе пострадал 1 млн детей, 22 тыс. из которых до сих пор проживает на линии соприкосновения.
Законопроект № 6760 «О внесении изменений в Закон Украины «О социальной защите детей войны» относительно льготного обеспечения детей внутренне перемещенных лиц и детей лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в районах проведения антитеррористической операции и отнесения их к категории детей войны» зарегистрирован в Верховной Раде 18 июля 2017 года.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, законопроект, война, дети, льгота, депутаты, АТО, переселенцы
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