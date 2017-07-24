Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась

24.07.2017 12:37

В Украине продолжают обсуждать бредовое заявление главаря «ДНР» Александра Захарченко, который заявил о создании в мире нового государства «Малороссия», которое станет приемником Украины.

Как отметил в эфире одного из украинских телеканалов военный эксперт Олег Жданов, если бы Захарченко позволил себе самостоятельно сделать подобное заявление, то завтра он бы мог зайти в лифт, где взорвался бы пластид или еще что-то, то есть Захарченко – это абсолютно не самостоятельный человек, который выполняет и озвучивает только то, что ему говорят.



По мнению эксперта, у нового проекта «Малороссия» ноги растут с Кремля от двух идеологов – господина Суркова и господина Дугина, скорее всего – это был пробный шар для западных партнеров, как отреагирует Запад на фактическую смену названия этих территорий, ведь это полностью меняет формат переговоров, нужно садиться и разговаривать сначала, потому что ранее переговоры велись с так называемой «ДНР», «ЛНР», а сегодня уже так называемая «Малороссия».



«Получив жесткую риторику со стороны всех участников Нормандского формата этот проект «Малороссия» исчез также быстро, как и появился», – резюмировал эксперт.

Источник: http://replyua.net