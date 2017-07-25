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"Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
Боевик “ДНР” Михаил Полынков с позывным "Хрусталик" рассказал интересные подробности появления Александра Захарченко в руководстве “ДНР”, передает “Диалог.UA”.
Захарченко был избран главой харьковского “Оплота” Евгением Жилиным главой донецкого крыла в 2014 году. Причина выбора до сих пор неизвестна. В начале боев в 2014 году финансовая помощь и оружие для дончан шли исправно, однако сам Захарченко избегал участия в опасных боях. И вот когда назрел политический вопрос смены Александра Бородая на местного “чапаевца”, рассматривали кандидатуры Александра Ходаковского и Захарченко.
После этого новый главарь “ДНР” назначил на посты приближенных бандитов и начал тотально врать населению.
Сейчас Захарченко покупает дорогие машины и недвижимость, всех несогласных отправляет на подвал и снова рассказывает о достижениях “республики”. К слову, на прощание с Жилиным он не приехал.
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, ДНР, Захарченко, Жилин
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- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами13:12
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