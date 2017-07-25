Савченко снова съездила в гости к террористам "Л/ДНР". ВИДЕО

25.07.2017 10:39

Народный депутат Украины Надежда Савченко призналась, что недавно снова ездила на оккупированные Россией и подконтрольные террористам территории Донбасса.

Свое признание она сделала в эфире Newsone.

Так, во время интервью нардеп предположила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который накануне съездил на передовую зоны АТО, мог бы спокойно поехать и в так называемые ДНР и ЛНР.

"Он спокойно может поехать. Ведь ему никто не запретит", - добавила Савченко.

Ведущая программы сразу же спросила нардепа, когда она в последний раз была на оккупированных территориях, на что Савченко лаконично ответила: "Недавно".

На уточняющий вопрос, когда именно это было, нардеп сказал только, что не будет отвечать.

"Я же не на допросе, и не на исповеди", - добавила Савченк

Как сообщал "Обозреватель", народный депутат от БПП Татьяна Рычкова обвинила Савченко в том, что она призывала бойцов АТО, которые дислоцируются возле донецкого аэропорта, ехать в Киев "для свержения власти".

Также ранее в СБУ хотели запретить Савченко ездить к боевикам.

Источник Обозреватель