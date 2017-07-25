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Архив - Донецкая область

В аэропорту Борисполь задержан боевик «ДНР»

25.07.2017 13:29
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В аэропорту Борисполь задержан боевик «ДНР»

Как рассказали в ГПСУ, при себе у боевика был "военный билет ДНР". Сотрудники Госпогранслужбы задержали в столичном аэропорту Борисполь боевика пророссийской террористической организации "ДНР". Об этом со ссылкой на ГПСУ передаетИнтерфакс-Украина, пишет интернет-издание Хроника.инфо.

"Мужчину выявили во время обхода режимной зоны аэропорта Борисполь. Как было установлено, гражданин Украины прилетел рейсом из Баку. При себе мужчина имел внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины, свидетельство о рождении и военный билет так называемой "ДНР", - рассказали в ведомстве.



Теги: Донбасс, Борисполь, боевик, задержание, ДНР, ГПСУ
 
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