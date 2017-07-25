- В Мариуполе в стоматологии удушили двухлетнего ребенка09:20
- Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно09:03
- Как ГАИ: На блокпосту под Славянском вымогают взятки08:55
- Бойовики планують встановити автобусне сполучення з невизнаною Абхазією21:38
- Взрыв на территории украинской школы: первые подробности19:20
- СОТНИ КОНСТАНТИНОВЦЕВ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СУБСИДИИ И БЕЗ ГАЗА19:12
- "Нормандские переговоры": Меркель и Макрон озвучили позицию по "Малороссии"18:40
- Боевики «ДНР» упекли за решетку жительницу Львова17:13
- Подачу воды в Авдеевку вскоре возобновят16:26
- НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»14:58
В Мариуполе в стоматологии удушили двухлетнего ребенка
В субботу, 22 июля, после операции в состоянии медикаментозного сна, проводимой в частной стоматологической клинике, скончался 2-летний мальчик. Этот экстраординарный случай стал предметом уголовных разбирательств. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей" УК Украины.
Вскоре после того, как стало известно о произошедшей трагедии, полиция сообщила, что малышу был введен общий наркоз, и во время этой процедуры он скончался. Уже потом Мариупольская городская прокуратура №2, которая ведет процессуальный контроль, уточнила, что в стоматологии ребенку оказали экстренную помощь, однако реанимировать мальчика не удалось. В бессознательном состоянии он был госпитализирован в больницу, медики которой констатировали смерть ребенка.
«Клиническая смерть мальчика наступила в стоматологии. Врач, который находился в манипуляционной, начал реанимационные действия и вызвал реанимационную бригаду скорой помощи. Реанимационные действия были продолжены в скорой помощи. В реанимацию горбольницы №3 ребенок был доставлен в состоянии клинической, а не биологической смерти», - сообщили 0629 в Центре оказания первой медицинской помощи.
Сегодня поступили новые сведения, которые заставили усомниться родителей ребенка, что причиной смерти их малыша стал именно наркоз.
По имеющейся у 0629 информации, клиническая смерть наступила через 20 минут после начала лечебных действий. Как стало известно из собственных источников в клинике, которые просили не называть их, ребенок был подключен к аппарату вентиляции легких, и трубка стояла в легких.
В редакцию 0629 сегодня пришли убитые горем родители 2-летнего Олега. Они пытаются добраться до правды и узнать, кто допустил роковую ошибку, которая убила их ребенка.
Родители погибшего мальчика показали медицинское свидетельство о смерти сына, которое им было выдано в тот же день, 22 июля.
В нем указывалось, что причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия, наступившая из-за закрытия верхних дыхательных путей инородным теплом (марлевым тампоном и интубационной трубкой).
"Пять человек не заметили один тампон, пять человек стояли и смотрели. Они просто его удавили!" - не сдерживая эмоций, говорит отец мальчика Константин.
Он возмущен, что сразу им рассказывали о наркозе.
"Нам говорили: сделали общий наркоз, ребеночек уснул, поэтому начали тампонировать (рот необходимо тампонировать во время наркоза, чтобы слюна не попала в бронхи, и человек не захлебнулся - прим.авт.). Выпал один тампон, и они этой трубкой его просто запихнули", - сообщил страшную версию Константин и добавил, что ребенка из стоматологии выносили уже синим. Наступила клиническая смерть. При вскрытии был обнаружен тампон, в котором содержалась химия.
Родители рассказывают, что не раз пытались лечить зубы ребенка в городских клиниках, но ребенок очень тяжело переносил походы к стоматологу. Приходилось после этого отпаивать его травами, чтобы восстановить психику. Когда узнали, что можно лечить зубы ребенку в медикаментозном сне, прошли все анализы, сделали кардиограмму. Все было в норме.
Узнать, что же произошло в трагическую субботу по версии руководства частной стоматологической клиники, нам не удалось. Адвокат анестезиолога, вводившего пациента в медицинский сон, сообщила, что они с клиенткой приняли решение не давать никаких комментариев до тех пор, пока не будет завершено расследование.
Делать окончательные выводы о причинах трагедии еще рано. В полиции ожидают результатов более тщательной экспертизы.
Мы продолжаем следить за ситуацией и ждем комментариев руководства стоматологической клиники.
Источник 0629.
Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь, стоматология
- Мариупольчанка на иномарке сбила женщину с ребенком
- Мальчишка толкнул друга под колеса автобуса
- В первый день года в Мариуполе появились на свет 13 малышей
- В Мариуполе с ожогами госпитализирован восьмимесячный малыш
- Мать на сутки забыла ребёнка в детском саду
- Пьяная мать оставила коляску с новорожденой девочкой у магазина
- В Мариуполе в стоматологии удушили двухлетнего ребенка09:20
- Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно09:03
- Как ГАИ: На блокпосту под Славянском вымогают взятки08:55
- Бойовики планують встановити автобусне сполучення з невизнаною Абхазією21:38
- Взрыв на территории украинской школы: первые подробности19:20
- СОТНИ КОНСТАНТИНОВЦЕВ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СУБСИДИИ И БЕЗ ГАЗА19:12
- "Нормандские переговоры": Меркель и Макрон озвучили позицию по "Малороссии"18:40
- Боевики «ДНР» упекли за решетку жительницу Львова17:13
- Подачу воды в Авдеевку вскоре возобновят16:26
- НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»14:58
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)09:45
- Мать пленного "ихтамнета" Агеева выслушали в Администрации президента: стало известно, о чем шла речь во время встречи09:37
- В Украине начал работу новый оператор мобильной связи09:30
- В Мариуполе в стоматологии удушили двухлетнего ребенка09:20
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно09:03
- В Днепре застрелили двух АТОшников, еще четверо ранены09:00
- Как ГАИ: На блокпосту под Славянском вымогают взятки08:55
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
- Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯНДЕКСА ПОСТРАДАЮТ НА КПВВ ДОНБАССА
- 24 июля: в чем помогает святая Ольга и кого поздравлять в этот день
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности