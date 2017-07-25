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ВСУ на Донбассе получат новые виды оружия. Турчинов проинспектировал испытания
На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины с участием Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова состоялось испытание новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского ВПК. Как сообщает 62.ua с ссылкой на пресс-службу СНБО, в частности, был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.
Особое внимание Секретарь СНБО Украины уделил боеприпасам объёмного взрыва, которые на сегодняшний день фактически отсутствуют на фронте.
По его словам, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета. «Военные Вооруженных Сил Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение», - отметил Турчинов.
Во время испытаний минометов конструкторы и производственники доложили секретарю СНБО Украины, что замечания военных, которые поступали во время применений в условиях боевых действий 120-миллиметровых украинских минометов, были учтены, недостатки исправлены.
«Перспективным, - по словам А. Турчинова - для использования в зоне проведения АТО есть и 60-миллиметровый миномет, который способен точно поражать цели и не подпадает под запрет Минских соглашений».
Из военной техники было продемонстрировано беспилотный авиационный комплекс «Горлица» и модернизированный беспилотный боевой транспортное средство «Фантом-2», оснащенный мощной ракетным оружием, который, как отметил А. Турчинов, «одним своим видом способен напугать врага». «Если его увидят наши враги, они будут сдаваться, не дожидаясь, пока он откроет огонь», - пошутил Секретарь СНБО Украины.
По его словам, в условиях продолжения военной агрессии "для нас приоритетным является вопрос обеспечения производства боеприпасов, в частности, снарядов крупных калибров». «Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, определенное изменениями в бюджет текущего года», - добавил он.
Кроме того, Турчинов отметил, что одной из проблем, которая требует немедленного решения, «является отсутствие нового оружия в наших военных, которые защищают Украину на востоке». «Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как «Стугна», российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции», - сказал он.
В то же время Турчинов отметил, что «несмотря на поставленные СНБО Украины задачи, до сих пор не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до ее эффективного применения в боевых условиях». Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое провел Секретарь СНБО Украины с руководителями Министерства обороны, Генерального штаба и ОПК на полигоне после завершения испытаний.
Во время испытаний современного вооружения и военной техники на полигоне также присутствовали военные из многих зарубежных стран, интересующихся приобретением украинского оружия и техники.
«Наша задача - не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что, в свою очередь, обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии», - подытожил Турчинов.
Теги: Донбасс, Турчинов, оружие, испытания, СНБО, АТО, ВСУ, Минобороны, Минские договоренности
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