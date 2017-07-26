Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»

26.07.2017 15:25

«Это просто неприемлемо - вы не можете просто придти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности для российских шагов - ни на Востоке Украины, ни в Крыму», - заявил Курт ВОЛКЕР.

Уходящий месяц был отмечен несколькими пиками активности оккупантов в зоне АТО, визитом на Донбасс американских дипломатов, а также первыми за долгое время переговорами (правда, заочными - телефонными) лидеров стран «нормандской четвёрки».

Три страшных дня

В июле одними из самых кровавых стали дни с 19 по 21. В это время пророссийские бандформирования «Л-ДНР» и маскирующиеся под «ополченцев» российские кадровые военные совершили более 60 обстрелов. От мин, снарядов и пуль в течение трёх дней погибли 10 украинских воинов, 13 получили ранения, один оказался в плену; под удары врага попали жилые кварталы Марьинки (ранены женщина, 19-летняя девушка, 14-летний подросток и 3-летняя девочка), Зайцево, Красногоровки.

20 июля впервые за долгое время боевики пошли в массированную атаку. Это случилось у Красногоровки. Были большие потери с двух сторон, а также разные трактовки происшедшего. Будем придерживаться официальной версии, изложенной пресс-центром штаба АТО.

С 1:00 и почти до 8:00 бандформирования со стороны оккупированной Старомихайловки вели огонь по опорным пунктам ВСУ вблизи Красногоровки из артиллерии калибра 122 миллиметра, миномётов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

Около 4 часов противник, усилив огневой натиск, выпустил по позициям сил АТО из переносной реактивной пусковой установки «Град-П» 10 снарядов и применил танк (несколько снарядов разорвались в Красногоровке на улице Солнечной, один из них попал в многоэтажку и повредил квартиру; пострадали два дома на улице Каштановой, один - на Первомайской).

Под огневым прикрытием около 20 боевиков приблизились к позициям сил АТО. Завязался бой, в ходе которого украинские воины, применив гранатомёты и стрелковое оружие, заставили противника отступить. Во время этого боестолкновения трое наших военных погибли, семеро получили ранения, а один боец попал в плен. Также появилась информация, что шесть боевиков были убиты, ещё восемь получили ранения.

В результате этого боя украинским военным удалось захватить очередные доказательства российского присутствия на Донбассе. Среди трофеев - два гранатомёта РПГ-7, несколько автоматов Калашникова и большое количество боеприпасов к обоим видам вооружения. Также во время отхода боевики оставили несколько индивидуальных перевязочных пакетов российского изготовления.

Четырёхствольная мобильная смерть

Оккупанты Донбасса начали применять мобильные

четырёхствольные реактивные системы залпового огня.



Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила об использовании противником мобильных четырёхствольных реактивных систем залпового огня (РСЗО). По данным СЦКК, они были разработаны в 2015 году так называемым Республиканским центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ДНР.

«Установлено, что одно из таких изделий было использовано боевиками во время обстрела населённого пункта и позиций ВСУ в районе Красногоровки 20 июля, - отмечается в сообщении. - Вполне вероятно, что в ближайшее время этот вид РСЗО будет довольно часто применяться НВФ ОРДО при обстрелах населённых пунктов и позиций сил АТО, несмотря на то, что использование РСЗО категорически запрещено Минскими соглашениями».

Украинская сторона СЦКК передала СММ ОБСЕ имеющиеся фото и видеоматериалы по этому изделию, надеясь, что это поможет наблюдателям Миссии лучше идентифицировать неизвестные им типы вооружения на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

Обстрельные моменты и мирные жертвы

Если говорить в целом об обстрелах, то оккупанты кроют из гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия (реже - миномётов и вооружения танков) позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения.

На донецком направлении после 20 июля огонь сосредоточен в районе Авдеевки, шахты Бутовка, Каменки, Новогородского, Невельского, Верхнеторецкого, Луганского, Светлодарска, Зайцево, Песок.

На мариупольском направлении под ударами позиции сил АТО у Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Широкино, Лебединского, Богдановки.

На луганском направлении обстреливаются опорные пункты защитников Украины под Трёхизбенкой, Троицким, Новоалександровкой, Новозвановкой, Новотошковским, Донцом, Крымским, Станицей Луганской, Жёлтым, Малиновым, Катериновкой (у последней произошло боестолкновение, группа боевиков была отброшена).

Под ударами всё чаще оказывается гражданское население по обе стороны линии разграничения. Зам. главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил шокирующие данные: количество мирных граждан, которые пострадали или погибли в ходе конфликта на Донбассе в текущем году, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. «С начала года миссия зафиксировала 330 пострадавших среди гражданского населения (более 60 из них - это погибшие, остальные - раненые и травмированные). Значительная часть из них получила ранения или была убита осколками», - отметил Хуг, подчеркнув, что СММ ОБСЕ ежедневно фиксирует сотни случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе, с применением запрещённых Минскими соглашениями вооружений.

Атаки на СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает подвергаться прессингу со стороны террористов. Они периодически обстреливают беспилотники наблюдателей, отказывают в доступе к тем или иным объектам, угрожают…

22 июля патрулю СММ вновь было отказано в доступе на подконтрольном боевикам «ДНР» блокпосте, расположенном на автодороге Е58 к северу от Новоазовска, находящегося рядом с границей с РФ.

Команду СММ продержали там три часа. В течение этого времени через блокпост пропускали другие гражданские автомобили и транспортные средства военного типа, а патрулю миссии доступ так и не был предоставлен. Что, впрочем, не помешало наблюдателям зафиксировать огромное количество курсирующей в том направлении военной техники.

Один из главарей «ДНР» Денис Пушилин, представляющий ОРДО на переговорах в Минске, обвинил СММ ОБСЕ в «однобоком освещении событий, в большей степени в пользу Украины». По его словам, «ряд высказываний некоторых представителей руководства миссии, которые уполномочены давать здесь брифинги, побудили нас обозначить свою официальную позицию по вопросу пересечения КПП и блокпостов».

В свою очередь, СММ ОБСЕ отмела обвинения в предвзятом отношении к какой-либо из сторон, заявив, что осуществляет мониторинг на Донбассе и докладывает о фактах, в соответствии с мандатом, одобренным 57 государствами-участниками ОБСЕ.

Политическое поле боя

24 июля президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с другими представителями «нормандского формата» - президентом Франции Эммануэлем Макроном, Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Учитывая, что последняя встреча лидеров государств «нормандской четвёрки» состоялась 19 октября 2016 года, это уже - прорыв.

Позиция украинской стороны касательно ситуации на Донбассе в очередной раз была высказана чётко - РФ должна прекратить агрессию и поставки оружия в ОРДЛО, а в регион следует вводить миротворческие силы.

Наши западные партнёры были более дипломатичны. Они отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжёлого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.

Во время двухчасового разговора была достигнута договорённость о согласовании окончательных шагов по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договорённостей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств «нормандского формата».

Позже канцлер ФРГ и президент Франции в совместном заявлении отметили необходимость немедленного прекращения нарушения режима прекращения огня и принятия «необходимых мер для предотвращения разрушения гражданской инфраструктуры, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на Донбассе».

Это - «горячая война»

Чрезвычайно важным для дальнейшего развития событий на Донбассе является недавний визит в зону конфликта официальной делегации Государственного департамента Соединённых Штатов Америки, которую возглавил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Делегация, в частности, посетила Авдеевку, где провела встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города.

«Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать - это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина - цветуще государство, - заявил Курт Волкер. - Наша главная задача - восстановить целостность и суверенитет Украины… Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока - человеческие жизни».

В ходе брифинга в Краматорске, отвечая на вопрос о том, есть ли понимание в США того, что ситуация в Донбассе является не внутренним конфликтом или гражданской войной, а открытой агрессией РФ против Украины, Волкер ответил: «Да, мы это понимаем. Мы видим, что происходит, мы понимаем, как этот конфликт начался, мы понимаем, как он управляется сейчас… Очень важно, чтобы США стали более вовлеченными... Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить целостность территории».

После Киева Волкер отправился в Европу на встречи с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, чтобы обсудить пути преодоления российской агрессии. По возвращении в Вашингтон он планирует передать Администрации США свои рекомендации по этому поводу. Среди прочих - вопрос о возможной поставке нашей стране «оборонительного вооружения». По мнению спецпреда, это «даст возможность Украине защищаться, в случае, если Россия предпримет дальнейшие шаги против украинской территории».

Андрей ПИТОНОВ.