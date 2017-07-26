- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге13:29
- На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт13:12
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности12:53
- В Дебальцево новые противотанковые мины боевиков, - ОБСЕ12:32
- Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится12:10
- Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении11:51
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети11:32
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход10:53
- Бои на Донбассе: террористы "Л/ДНР" внезапно активизировались в Луганской области - штаб АТО озвучил детали10:12
- СМИ: В Страсбурге уверены, что за ЛДНР должна отвечать Россия09:52
На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт
Между Захарченко и Плотницким нарастают противоречия. Между главарями т.н. "Л/ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко разгорается конфликт. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает интернет-издание Сегодня.
"В ответ на единоличное провозглашения Захарченко т.н. "Малороссии", Плотницкий начал сбор материалов о хищении российских финансовых поступлений руководством т.н. "ДНР". В частности, по указанию Плотницкого т.н. "МГБ "ЛНР" формируется доказательная база коррупции в т.н. "учреждениях ДНР" для последующей передачи российским кураторам", – рассказали в разведке.
По данным ведомства, основой доказательной базы являются факты хищения ресурсов т.н. "программы гуманитарной помощи населению", которая финансируется РФ.
Напомним, 18 июля в российских СМИ появилась информация, что Захарченко заявил об учреждении нового "государства" – т.н."Малороссии". По его словам, новое "государство" станет преемником Украины. Он также отметил, что столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.
На безумную идею главаря боевиков сокрушительной критикой ответили в Украине и мире.
Теги: Донбасс, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, Плотницкий, Минобороны, Малороссия
- Захарченко и Плотницкий шокировали жителей Донбасса новым наглым постановлением
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка
- У нас не спросили: в ДНР и ЛНР отказались проводить выборы по украинским законам
- Внутренние войны "донбасских республик": падение "Трои" и дамоклов меч над Захарченко с Плотницким
- На Донбассе массово дезертируют боевики
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов
- На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт13:12
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности12:53
- В Дебальцево новые противотанковые мины боевиков, - ОБСЕ12:32
- Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится12:10
- Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении11:51
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети11:32
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход10:53
- Бои на Донбассе: террористы "Л/ДНР" внезапно активизировались в Луганской области - штаб АТО озвучил детали10:12
- СМИ: В Страсбурге уверены, что за ЛДНР должна отвечать Россия09:52
- Правоохранители составили протокол на водителя автобуса "Мариуполь - Воронеж"08:47
- На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт13:12
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности12:53
- В Дебальцево новые противотанковые мины боевиков, - ОБСЕ12:32
- Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится12:10
- Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении11:51
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети11:32
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Во Франции проспоривший мэр города съел крысу11:00
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход10:53
- Букмейкеры дали прогноз на матч "Динамо" - "Янг Бойз"10:40
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Чем опасна нехватка чистой воды в организме08:29
- Невероятное открытие в медицине: ученые изобрели эффективные инъекции от СПИДа07:48
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины