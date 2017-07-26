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Оккупированную часть Донецкой области отключили от украинского электричества
Украина, начиная с 00:00 26 июля, прекратила поставлять электричество на оккупированные территории Донецкой обл. Об этом сообщил и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на странице в Facebook, передает 112.ua.
"С 00:00 26.07.2017 года прекращены перетоки электроэнергии со временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория ОРДЛО на данный момент не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", - заявил Ковальчук.
По его словам, потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, происходящими по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных: перетоки по ним не учитываются в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь".
Как сообщалось, 25 апреля "Укрэнерго" отключило электричество в так называемой "ЛНР" за долги. В свою очередь, в РФ заявили о намерении поставлять электричество в Луганскую область, назвав это "гуманитарной поддержкой".
Теги: Украина, Донбасс, электричество, ДНР, ЛНР, ТЭС
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