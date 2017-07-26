Правоохранители составили протокол на водителя автобуса "Мариуполь - Воронеж"

26.07.2017 08:47

За множественные нарушения оштрафован водитель международного автобуса.

Сегодня городские власти совместно с правоохранителями проводили рейд в рамках операции «Автобус-2017» по выявлению нарушителей среди перевозчиков. В ходе инспекции проверяющие заглянули на автостанцию в районе Кирова, пишет 0629.

Там был замечен автобус маршрута «Мариуполь - Воронеж», лобовое стекло которого прорезало несколько трещин. Также согласно показателям трекеров водить провел за рулем намного больше времени чем должен, т.к. у него не было напарника. Отсутствовали тахошайбы.

Правоохранители отметили, что «техническое состояние транспортного средства оставляет желать лучшего»

На мужчину были составлены протоколы, согласно которым он должен будет заплатить немалый штраф, - около 17 тыс. грн.