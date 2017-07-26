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Правоохранители составили протокол на водителя автобуса "Мариуполь - Воронеж"
За множественные нарушения оштрафован водитель международного автобуса.
Сегодня городские власти совместно с правоохранителями проводили рейд в рамках операции «Автобус-2017» по выявлению нарушителей среди перевозчиков. В ходе инспекции проверяющие заглянули на автостанцию в районе Кирова, пишет 0629.
Там был замечен автобус маршрута «Мариуполь - Воронеж», лобовое стекло которого прорезало несколько трещин. Также согласно показателям трекеров водить провел за рулем намного больше времени чем должен, т.к. у него не было напарника. Отсутствовали тахошайбы.
Правоохранители отметили, что «техническое состояние транспортного средства оставляет желать лучшего»
На мужчину были составлены протоколы, согласно которым он должен будет заплатить немалый штраф, - около 17 тыс. грн.
Теги: Донбасс, Мариуполь, автобус, водитель
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