Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы

26.07.2017 17:00

Оккупированную часть Донбасса не просто поставили на колени - её положили на лопатки. Особенно это видно по промышленности, которую истребляют с маниакальным упорством. При этом РФ делает вид, что «спасает» заводы и шахты ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольные украинскому правительству территории), подгоняя им «гуманитарное» сырьё и через разнообразные схемы вывозя уголь и металл. Но на этом «спасении» греет руки лишь кучка олигархов и террористов. Обычные же работяги загнаны в кабальные условия.

Шахты превращаются в «доноров металлолома»

Если сообщения о катастрофической ситуации с промышленностью оккупированного Донбасса, звучащие из уст проукраинских настроенных граждан, жители ОРДЛО могут списать на «укроповскую пропаганду», то когда о том же самом говорят их недавние кумиры-строители «республики», а также российские СМИ, остаётся лишь - очи долу, да вздыхать…

Так, российское информационное агентство REGNUM со ссылкой на источник в «Министерства угля и энергетики» ДНРии, а также на сотрудника управления вспомогательных производств ГП «Торезантрацит» (Шахтёрск) сообщило, что в ОРДЛО в июле остановили работу ряда угольных предприятий.

«С 1 июля 2017 года все предприятия ГП «Торезантрацит» (в него входят предприятия «Шахтёрскантрацит» и «Снежноеантрацит») переходят на двухдневную рабочую неделю. Это шахты - «Лутугино», «Прогресс», «Иловайская», «Шахта Глубокая», «Ударник», «Заря», Центральная обогатительная фабрика и другие», - рассказали в «Торезантрацит», признав, что зарплаты рабочих «урежут более, чем в два раза».

Экс-глава «Совбеза ДНР», бывший ранее командиром спецподразделения СБУ «Альфа», вожак батальона «Восток», переформатированного в объединение «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский в соцсетях пишет: «...Шахту Октябрьскую пустили под нож, вычистив всё, что только можно продать, разбирая на лом целые узлы и агрегаты, ещё пригодные к эксплуатации. Практика распространилась и на другие объекты: смертью храбрых пал недобитый противником ДЗРХИ (Донецкий завод резино-химических изделий - прим. С.Д.), на очереди шахта Бутовская, которая тоже пойдёт в распил, началась порезка «Стирола»… Уже был задержан прокуратурой первый транспорт с цветметом... Шахта Засядько дорабатывает проходку, и дальше ложится на лопатки».

Новые проблемы

Экономическим проблемам, которые «руководство» псевдореспублик решать не собиралось и не собирается, способствовала и грузовая блокада Донбасса. Она была начата некоторыми украинскими добробатами, депутатами и ветеранами АТО в конце января, а официально урегулирована в марте решением СНБО, введённым в жизнь указом президента.

Узаконить блокаду пришлось после того, как главари «ДНР» и «ЛНР» начали захват предприятий, сохраняющих всё это время украинскую юрисдикцию. В итоге на десятках заводов и шахт было введено т.н. внешнее управление (фактически - рейдерский захват, он же «отжим») и начат «процесс переориентации торгово-экономической деятельности» на Россию.

Среди объектов хозяйствования, захваченных пророссийскими силами и их российскими кураторами на Донетчине, - такие промышленные гиганты, как Енакиевский металлургический завод и его макеевский филиал, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимический завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, «Концерн Стирол», предприятия компании ДТЭК, шахты им. Засядько и «Комсомолец Донбасса», Зуевская ТЭС…

Урвав очередной солидный кус украинской собственности, оккупанты вскоре им и подавились. Потому что начались сложности с поставкой сырья и сбытом продукции.

«Склады угля забиты. Нет рынка сбыта. Уголь некуда поставлять, - жаловался одному из российских СМИ представитель фейкового Министерства угля и энергетики пророссийской «ДНР». - Когда ситуация решится - никто не говорит, никто ничего не знает».

Главарь «ДНР» также признал проблему сбыта коксующихся углей. «Проблема со сбытом угля присутствует. Она связана с экономической блокадой, которую ввёл Киев. До этой блокады мы продавали уголь Украине, и с ним она пережила зиму. Сейчас мы сбываем 43 тысячи тонн угля, а должны 100 тысяч», - объяснял Захарченко.

«Петляя» мимо блокадной петли

Впрочем, «братская» РФ, вывезшая часть донбасских заводов на свою территорию, и тут пришла на помощь псевдореспубликам.

В то время, как на камеры главари ОРДЛО жалуются на проблемы со сбытом продукции и с сырьевой базой, российские кураторы и сырьё подгоняют, и уголёк с металлом вывозят, «петляя» мимо блокады.

«Для сокрытия российского финансирования псевдореспублик и чтобы избежать дополнительных экономических санкций к РФ, одним из механизмов наполнения бюджета террористов избран карманный благотворительный Фонд поддержки международных гуманитарных проектов (президент - гражданин России Владимир Игорьевич Пашков)», - сообщала ранее СБУ, считая, что данный Фонд через счета российской НКО «Центр международных расчётов» направляет средства в т.н. Госбанк фейковой ЛНР.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ОРДЛО запускают предприятия со сбытом продукции через Южную Осетию и Крым, уголь продают через РФ, в том числе, и в Украину, а руду ввозят как гуманитарную помощь.

Также были обнародованы схемы, описывающие, как под общим руководством сбежавшего из Украины в РФ младоолигарха Сергея Курченко служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на неподконтрольной территории Донбасса закупают незаконно добытый антрацит на захваченных самопровозглашёнными ДНР и ЛНР шахтах и рудниках.

«При содействии предприятий, осуществляющих эксплуатацию противоправно захваченного указанными террористическими организациями подвижного состава ОАО «Укрзализныци», уголь вывозят на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе, и за границу, - сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган. - Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые используют их в своей террористической деятельности».

В действиях Курченко, а также должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования, усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины «Финансирование терроризма», отмечается в сообщении.

Как уточнило издание «Экономическая правда», ссылаясь на предоставленные источниками документы, Курченко и Ко осуществляют экспортные поставки угля из ОРДЛО в Турцию через порт в Ростове-на-Дону. По данным источника, сейчас в Турции якобы ежемесячно разгружается 5-6 судов, на борту каждого из которых находится до 20 тыс. тонн угля, добытого в ОРДЛО.

«Министерство обратилось в посольства восьми стран, где мог бы, предварительно, реализовываться уголь из зоны АТО. Сейчас самой проблематичной точкой является Турция», - сообщил на прошлой неделе глава Минэнергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. - Мы дополнительно работаем с нашим посольством в Турции, и официально в отношении компаний, по которым подтверждено получение этого угля, мы будем реализовать через юридические формы, чтобы этого не происходило».

Между тем, таможенные органы РФ официально признали завоз антрацита с захваченных шахт на Донбассе. Согласно данным, обнародованным на сайте Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, в Ростовскую область в январе-мае изУкраины завезли свыше 236,5 тыс. тонн антрацита стоимостью более 13 млн долл. По тем же данным, примерно такое же его количества якобы продали в Украину… Выводы делайте сами.

Тем временем, по данным LIGA.net, четыре украинские энергокомпании после блокады Донбасса перешли на закупки энергетического антрацита в России.

Губительное «управление»

Известный блогер Сергей Палков (sergeypalkov64) так описывает последствия захвата террористами «Л-ДНР» ещё недавно успешных предприятий Донбасса:

«Благодаря действиям самопровозглашённых «властей», ситуация на «национализированных» предприятиях и заводах металлургии стала ужасна.

Так, Макеевский металлургический завод, который до войны являлся одним из самых крупных метзаводов Украины, в результате «национализации» продолжает свой путь в пропасть: сокращаются рабочие места, а с июля рабочих отправили в отпуск за собственный счёт.

Точно такая же ситуация и с Енакиевским металлургическим заводом. Довоенный показатель выпуска проката составлял 2,5 млн тонн, тогда как при «ДНР» и «национализации» этот уровень существенно снизился.

Донецкий металлургический завод в довоенные времена славился своей продукцией не только в пределах Украины, но и за рубежом. Чего только стоит показатель прибыли ДМЗ в 2013 году, размер которой составлял порядка 83,3 млн грн. После «национализации» завод перестал пребывать на передовых позициях и периодически простаивает.

Стас ДОЛГОВ.

Коллаж Татьяны ПЕТРОВОЙ.