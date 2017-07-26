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Архив - Донецкая область

Штаб АТО: боевики совершают подрывы в районе Докучаевска и привезли на передовую сотрудников подконтрольного "ДНР" телеканала

26.07.2017 21:19
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Штаб АТО: боевики совершают подрывы в районе Докучаевска и привезли на передовую сотрудников подконтрольного "ДНР" телеканала

Украинские военные не исключают, что действия террористов направлены на укрепление своих позиций. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Сегодня в районе Докучаевска возле села Петровское Донецкой области, террористы совершали умышленные подрывы, сообщает "Диалог.UA".

"Сегодня были зафиксированы случаи преднамеренных подрывов в районе Докучаевска, возле поселка Петровское. Этот населенный пункт находится на оккупированной территории и граничит с серой зоной. Скорее всего, боевики это делают для инженерного обустройства своих позиций", - заявили в штабе.

Кроме того, украинские военные зафиксировали в этой зоне журналистов-пропагандистов телеканала, подконтрольного боевикам "ДНР". В штабе не исключают, что они приехали на позиции с целью подготовки неправдивых материалов, дискредитирующих украинскую армию.



Теги: Донбасс, Докучаевск, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, подрыв
 
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