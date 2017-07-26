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В Дебальцево новые противотанковые мины боевиков, - ОБСЕ
Мины были установлены обратно сразу же после проезда патруля миссии. Беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал наличие 64 противотанковые мины вдоль автодороги М03 между оккупированным Дебальцевым и Светлодарском в Донецкой области. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии утром в среду, 26 июля.
По данным наблюдателей, 64 противотанковые мины (ТМ-62) в 20 метрах были расположены к северо-западу от блокпоста боевиков.
"16 из этих мин были установлены поперек автодороги М03 между Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка, – ред.) и Светлодарском, а 48 мин были сложены в кучу неподалеку в траве, в двух разных местах с одной стороны дороги", – отметили в ОБСЕ.
Ранее, 24 июля, в этом же районе на земле наблюдатели видели 15 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два ряда, а также бетонные заграждения.
В ОБСЕ подчеркнули, что в этом районе миссия осуществляла мониторинг и содействовала проведению разминирования и изъятия неразорвавшихся боеприпасов.
"Разминирование позволило СММ впервые с начала 2015 года проехать по дороге от Светлодарска к Дебальцево. Однако, эти мины были установлены обратно сразу же после проезда патруля миссии", – уточнили в пресс-службе.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Дебальцево, мина, ОБСЕ, боевики
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