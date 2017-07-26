Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход

26.07.2017 10:53

Донбасс ожидает один из четырех сценариев урегулирования конфликта, а политическая часть договоренностей во многом будет зависеть от семьи американского президента Дональда Трампа. Российское пропагандистское агентство РИА Новости Украина опубликовало объемный материал с прогнозом будущего оккупированного Донбасса. Главный посыл – к 2019 году судьба захваченных территорий успешно будет решена. Киев справится с агрессией России и вернет утраченный контроль, передает “Диалог.UA”.

Приводим текст пропагандистов без изменений: "Нормандская четверка" впервые после трехмесячной паузы обсудила по телефону урегулирование на востоке Украины. Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа.

Как сообщила пресс-служба Порошенко, главы государств отметили важность прекращения огня в Донбассе и разведения сил с круглосуточным мониторингом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В пресс-службе добавили, что Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН.

4 сценария будущего

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал 4 вероятных пути развития событий. Первый и самый вероятный, основной – его эксперт оценил в 40%: "разговоры в рамках Нормандской четверки продолжаются, без особого успеха, до 2019 года, до завершения избирательных кампаний в Украине и России". При этом, продолжил политолог, ситуативно возникают эскалации, ситуативно мы видим обострения, гибнут солдаты, гибнут мирные жители, проживающие по обе стороны линии разграничения. "Второй сценарий – вероятность 20%: Россия и США договариваются, США включается в работу нормандской четверки формально или неформально. США оказывает серьезное политическое, экономическое, военное давление на Украину, а Россия делает то же самое на так называемые ДНР/ЛНР, в результате реализуются минские соглашения, и эти территории постепенно, со скрипом, может быть, отличным от минских соглашений способом, реинтегрируются в состав Украины. В 2019 году там проходят парламентские выборы и ситуативная интеграция завершена", – сообщил Бортник. Третий возможный вариант развития событий, с вероятностью 30%: "После 2019 года, после выборов в Украине и России, в Украине придут к власти другие люди, более умеренные, и вот тогда нормандская четверка сможет и через Украину, и через Россию, продавить реализацию минских соглашений. И после 2019 года мы увидим замораживание военной части конфликта и постепенную реализацию политической части". "И 10% – это военная эскалация и попытка одной из сторон достигнуть стратегического преимущества: например, захватив Мариуполь или захватив Луганск, таким образом достигнув стратегического преимущества с целью переписать минские соглашения и реализовать их с точки зрения права силы", – подытожил политолог. В переговорах наверняка была большая непубличная часть, о которой не было сообщено, сообщил директор Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлив. "Обычно такие обстоятельные длительные переговоры – а они длились более 2 часов, даже по телефону, не важно, и если следствием их является протокольные заявления, такие малосодержательные, а так и было в данном случае, наверняка присутствует очень серьезная непубличная часть, которая, в моем понимании, конечно же, касалась решительных шагов и изменений в части политического урегулирования на Донбассе", – рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина. Он добавил, что очень активно в процесс включились американцы, конкретно в лице спецпредставителя США Курта Волкера, Макрон "тоже является в некотором смысле провайдером этих процессов: он развил бурную активность на внешних фронтах, в частности в Ливии, и урегулирование на Донбассе тоже сейчас для него становится одной из козырных карт", уверен политолог. А Ангела Меркель, прогнорирует он, скорее всего, будет в сентябре переизбрана и стоит "ожидать тоже возвращения Германии в полном объеме в проблематику". "Поэтому, я полагаю, что могут быть подвижки ближе к концу года, подвижки заметные, содержательные. Но безусловно, наиболее фундаментальные решения в части Донбасса будут приняты уже в следующей каденции Верховного Совета. По тем или иным причинам, субъективным и объективным, этот состав не готов (имплементировать) политическую часть. Возможно, пока вероятность очень невелика, если все-таки нас будут ждать внеочередные парламентские выборы, после них будут какие-то заметные изменения и продвижения в реализации политической части минских соглашений", – резюмировал Михаил Павлив.

США не определились

Алексей Якубин считает, что в результате телефонных переговоров "четверки" ключевые стороны остались при своем. "Каких-то подвижек именно в формате "нормандской четверки" мы не увидели…. И во многом, я не исключаю, это связано с тем, что представители "нормандской четверки" в какой-то мере – в ожидании, какой будет дальнейшая внешнеполитическая стратегия США – по поводу Украины и России", – заявил политолог. Пока же США, продолжил он, до конца не выработали для себя какой-то стратегии, но при этом выбрали стратегию неэскалации. "Даже в заявлениях Волкера, которые мы слышали, он призывает обращать внимание на гуманитарный аспект, (что) стоит думать о людях, которые оказались на неподконтрольных территориях… Это говорит о том, что пока США главную свою цель ставят в том, чтобы уменьшить уровень эскалации вокруг этой ситуации. И "нормандская четверка", в какой-то мере, мне кажется, тоже крутилась вокруг этих вещей: уменьшить эскалацию и подумать на будущее, где возможны какие-то точки дальнейшего роста – если говорить о минском процессе. В первую очередь, по обмену военнопленными и разведению сторон", – считает эксперт.

Многое будет зависеть от Трампа и его семьи

Якубин также ответил на вопрос, что, по его мнению, может "встряхнуть" ситуацию, радикально ее изменить. "Я думаю, что это будет во многом зависеть от американского фактора, от семьи Трампа – давайте честно говорить. Если там будет принято четкое решение, что для себя Трамп решает закрыть проблему с Украиной, то США концентрируют усилия, чтобы сдвинуть (ситуацию) с этой мертвой точки. Пока этого не происходит, мы будем видеть подвисание, потому что европейцы в какой-то мере исчерпали аргументы, с которыми они обращаются и к Порошенко, и к России", – рассказал политолог.