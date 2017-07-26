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Архив - Донецкая область

ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети

26.07.2017 11:32
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ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети

Силы украинской армии взяли оккупированный боевиками "ДНР" Докучаевск в полукольцо, вызвав панику и массовое бегство террористов из населенного пункта в Донецк. Об этом в соцсети написал один из сторонников "ДНР" Игорь Быстролетов.

Он отметил, что получил свежую и инсайдерскую информацию из Донецка. Так, один из боевиков "ДНР" сообщил ему, что ситуация в городе выглядит крайне неблагоприятно и тревожно для террористов: ВСУ окружили Докучаевск в полукольцо и готовы взять его штурмом. Напуганные террористы бегут в Донецк.



Теги: Донбасс, Докучаевск, ДНР, АТО, боевики, ВСУ
 
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