Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"

26.07.2017 15:09

Во время известного боя под Красногоровкой 20 июля, где наемники “ДНР” потеряли четыре человека убитыми, ВСУ должны были взять в плен бывшего командира 3-го батальона “республиканской гвардии ДНР” Евгения Иванова с позывным “Копье”. Боевик Тинянский Евгений рассказал, как главарь “ДНР” Александр Захарченко продал бойцам АТО своего приближенного, передает “Диалог.UA”.

“В один солнечный день на пана Захарченко выходят украинские вояки и предлагают ему сдать в плен полковника, командира бригады, которая воюет в Красногоровке. Сдать не за просто так, а за мзду в размере 500 т. американских денег. Саша Захарченко человек не высокого ума, о подставе не подумал, зато деньги он считать умеет хорошо. Командир вражеской бригады - это серьезный инструмент пиара и еще неслабый инструмент навара”, - пишет в соцсети Тинянский.

Решившись на предательство, Захарченко приказал Евгению “Копье” отправиться в оговоренное с ВСУ место. “Женя собрался и почапал на задание. А шо делать, приказ же. Однако на подходе к месту его встретили не дружелюбно, завязал бой, в результате которого враг потерял более 10 человек, а мы четверых. По сути, Копье попал в засаду. После боя, прикинув что да как, Копье решил, что это подстава, и решил навострить лыжи”, - уточнил Тинянский. Тогда в верхушке “ДНР” решили обвинить “Копье” в самовольной попытке взять “языка” сил АТО и угрозе жизни наемникам. В расположении арестовали 12 человек. “Что сейчас с Копье, я не знаю. Кто говорит, что в бегах, кто говорит, что уже арестован”, - уточнил Тинянский.