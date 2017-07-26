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Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности
26.07.2017 12:53
С 17 по 24 июля во время боевых действий подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 28 человек. Большая часть “защитников” “русского мира” погибла при попытках атаки позиций ВСУ. Как сообщает координатор “ИС”, нардеп Дмитрий Тымчук, за неделю на Донбассе погибли 28 российских военных, передает “Диалог.UA”.
На данный момент подтвержденной информации о потерях в других подразделениях у Тымчука нет.
Теги: Россия, Донбасс, погибли, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, Тымчук
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