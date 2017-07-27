Многодетная мать в Мариуполе воспитывала детей в антисанитарных условиях

27.07.2017 07:32

В Мариуполе забрали и поместили в медицинское учреждение четырех детей, которые росли в антисанитарии, сообщают MRPL.CITY в полиции.

Полицейских и представителей социальной службы Кальмиусского района вызвали соседи. Жители сообщили, что соседские дети живут в антисанитарных условиях, а их мать часто не бывает дома.

По месту вызова полицейские обнаружили четырех детей. Трехлетний Павел не умеет говорить. Мальчик объясняется звуками и не посещает дошкольное учреждение. В грязной кровати лежали трехмесячные двойняшки. На кухне рядом с пищей находились разбросанные вещи и обувь.

Матери дома не было. Женщина подошла чуть позже. Ранее она уже попадала в поле зрение полиции, когда потерялся Павел. Тогда женщину привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, в прошлом ее лишили прав на самого старшего, пятого ребенка. Теперь дети вернуться к матери только при условии, что она наведет порядок в доме.