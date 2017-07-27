- ПУШИЛИН РАССКАЗАЛ, КАК «Л-ДНР» ПОБЕДЯТ УКРАИНУ В ВОЙНЕ09:33
- Полицейские в Мариуполе ради взяток научились обходить видеофиксацию08:46
- Проект закрыт: Захарченко открестился от создания «Малороссии»08:10
- Многодетная мать в Мариуполе воспитывала детей в антисанитарных условиях07:32
- Штаб АТО: боевики совершают подрывы в районе Докучаевска и привезли на передовую сотрудников подконтрольного "ДНР" телеканала21:19
- Минобороны: На Луганском направлении произошло боестолкновение с применением бронетехники20:51
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Где буря прокатилась, там камни опалённые лежат17:18
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донетчина страдает от обезвоживания16:48
ПУШИЛИН РАССКАЗАЛ, КАК «Л-ДНР» ПОБЕДЯТ УКРАИНУ В ВОЙНЕ
Член «ДНР» Денис Пушилин считает, что в случае полномасштабной войны с « республиками» у Киева нет шансов, передает РИА «Новости».
«У нас, несмотря ни на что, все-таки оптимистическое настроение. Даже если будет война, то в войне мы победим, у Украины нет шансов. Если не будет войны — тем лучше, не будет жертв и разрушений, к которым может привести война, но процесс будет более длинным и трудоемким в плане выстраивания всего необходимого для благосостояния населения», — заявил Пушилин.
По его словам, «тогда у нас останется единственная возможность — сделать более привлекательным для простых граждан, граждан Украины, ситуацию внутри республик, чтобы они захотели того, что происходит у нас, а для этого нужно потрудиться, потому что украинская пропаганда рисует картинку совершенно иную о том, что происходит в Донецке и Луганске».
Теги: Украина, Донбасс, война, Пушилин
- Военный журналист Роман Бочкала: "В число амнистированных попадут и те, кого мы сейчас называем боевиками"
- Россия может провозгласить войну против Украины священной
- "Пока простые люди гибнут, солдаты гибнут, кто-то набивает себе карманы", - Дмитрий Гордон
- По зову сердца: Благотворительный фонд «Вернись живым» спасает жизни военных
- Экс-солистка "ВИА Гры" отправляет мужа защищать Украину
- "Привет из украинского окопа", - потрясающее обращение к россиянам
- ПУШИЛИН РАССКАЗАЛ, КАК «Л-ДНР» ПОБЕДЯТ УКРАИНУ В ВОЙНЕ09:33
- Полицейские в Мариуполе ради взяток научились обходить видеофиксацию08:46
- Проект закрыт: Захарченко открестился от создания «Малороссии»08:10
- Многодетная мать в Мариуполе воспитывала детей в антисанитарных условиях07:32
- Штаб АТО: боевики совершают подрывы в районе Докучаевска и привезли на передовую сотрудников подконтрольного "ДНР" телеканала21:19
- Минобороны: На Луганском направлении произошло боестолкновение с применением бронетехники20:51
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Где буря прокатилась, там камни опалённые лежат17:18
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донетчина страдает от обезвоживания16:48
- Яд в бутылке убил 48 человек: дело смертельного суррогатного алкоголя – уже в суде10:14
- Український оборонпром випробував бойовий модуль - аналог "Граду"09:57
- «Лаборатория Касперского» расширила географию своего бесплатного антивируса09:45
- ПУШИЛИН РАССКАЗАЛ, КАК «Л-ДНР» ПОБЕДЯТ УКРАИНУ В ВОЙНЕ09:33
- Meizu представила флагманские смартфоны с двумя дисплеями09:20
- Новий головний прикордонник купив авто вартістю у три річні зарплати09:10
- "Динамо" уверенно обыграло "Янг Бойз" в первом матче09:00
- Полицейские в Мариуполе ради взяток научились обходить видеофиксацию08:46
- УКРАИНСКАЯ СТУДЕНТКА СОЗДАЛА ПЕРЧАТКУ, КОТОРАЯ ОЗВУЧИВАЕТ ЯЗЫК ЖЕСТОВ08:33
- Проект закрыт: Захарченко открестился от создания «Малороссии»08:10
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Как бросить курить с помощью электронной сигареты?14:10
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Чем опасна нехватка чистой воды в организме08:29
- Невероятное открытие в медицине: ученые изобрели эффективные инъекции от СПИДа07:48
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя