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Архив - Донецкая область

С КПВВ «МАРЬИНКА» ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ МАРШРУТЫ

27.07.2017 16:58
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С КПВВ «МАРЬИНКА» ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ МАРШРУТЫ

С КПВВ «Марьинка» открылись новые автобусные маршруты в сторону Покровска, Селидово, Новогродовки и Курахово. Об этом сообщают в социальных сетях.

Отмечается, что посадка на автобусы начинается у блокпоста «Марьинка», не доходя до пешей линии прохода.

«Там работает человек, который дает полную информацию о времени прихода автобусов и цену проезда», - говорится в сообщении.

Также дополняется, что до Селидово цена билета 60 грн, из Селидово 50 грн.

Автор поста также опуликовал расписание автобусов.

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Донбасс, Марьинка, маршрут, КПВВ
 
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