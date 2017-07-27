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В Покровске говорили о гарнизонном госпитале
В Покровске на заседании Общественного совета Покровска был поднят вопрос о передаче Покровской городской (транспортной, узловой) больницы на баланс Министерства обороны, в ведении которого уже находится расположенный на территории медучреждения 66-й военный мобильный госпиталь.
Планируется, что медучреждение будет передано на баланс Минобороны после соответствующего приказа, став гарнизонным госпиталем. Местные власти высказали надежду, что всех медиков нынешней больницы, подходящих по возрасту, пригласят на работу в госпиталь. Остальных обещают устраивать по другим учреждениям медицины.
Что касается местных жителей, то их будут принимать в амбулатории, которую планируется построить в поселке динасового завода на месте бывшего ЖЭКа. Впрочем, госпиталь тоже, возможно, будет принимать гражданское население, как делает и сейчас.
Напомним, что Узловая больница на станции Красноармейск была передана из подчинения Министерства инфраструктуры в коммунальную собственность осенью 2015 года. На ее базе была создана амбулатория №6. В ноябре 2016-го депутатский корпус дал согласие на передачу целостного имущественного комплекса Покровской городской больницы из коммунальной собственности в государственную.
Источник: ddk.dn.ua
Теги: Донбасс, госпиталь, Министерство обороны, Покровск (Красноармейск)
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