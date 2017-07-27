З початку року на Донеччині постраждало 126 пішоходів

27.07.2017 13:30

Лише минулої доби на дорогах області сталося три дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, в яких постраждало 4 чоловіка. Один з них загинув, інші травмовані.

З початку року на дорогах Донецької області трапилось 126 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, в яких загинуло 12 чоловік та травмовано 126. За виною пішоходів сталося 16 ДТП. В них травмовано 13 чоловік та 3 загинуло.

Наїзди на пішоходів є найсерйознішим видом дорожньо-транспортних пригод, тому що людина від зіткнення з транспортним засобом отримує множинні травми, часом не сумісні з життям.

Щоб зберегти життя та здоров’я пішоходів, з боку працівників поліції, які відповідають за забезпечення безпеки дорожнього руху, посилений контроль як за водіями, які порушують правила проїзду пішохідних переходів, так і за пішоходами.

Так, за поточний рік працівниками поліції складено 4905 матеріалів у відношенні водіїв, які порушують правила проїзду пішохідних переходів та 691 – у відношенні пішоходів.

Нагадуємо водіям про необхідність дотримання безпечної швидкості, та її зниження перед проїздом пішохідних переходів, перехресть та зупинок громадського транспорту. Згідно досліджень, для того, щоб досвідчений водій, побачивши перешкоду на дорозі, зміг відреагувати, йому необхідно близько 1 секунди. За цей час автомобіль, що рухається із швидкістю 60 км/год, проїде 16,5 м, після натиснення на педаль гальма, гальмівний шлях складатиме 23-30 м, що неминуче приведе до наїзду на пішохода.

Також водіям необхідно пам’ятати, що досить аварійно-небезпечними вважаються недостатньо освітлені місця, і водій, проїжджаючи їх, повинен вибрати таку швидкість, щоб можна було піти від зіткнення шляхом об'їзду або гальмування. Небезпечними місцями для водія в темний час можуть бути, наприклад, автобусні і тролейбусні зупинки, місця пішохідних переходів. Впевненість пішохода в тому, що він добре освітлений світлом фар і водій зможе вчасно зупинити машину, призводить часом до поганих наслідків.

Крім того, під час руху заднім ходом водій повинен впевнитись, що поблизу немає людей, які можуть потрапити під колеса авто.

В свою чергу, пішоходи повинні пам'ятати, що вони такі ж учасники дорожнього руху, як і водії, тому їм необхідно дотримуватися Правил

дорожнього руху. Перетинати дорогу можна виключно у спеціально відведених для цього місцях. Але навіть на зебрі можна переходити тільки тоді, коли ви переконалися, що водії машин сповільнюють рух, пропускаючи вас.

Дотримуйтесь правил безпеки у дворах, поблизу парковок – там теж їздять машини, а значить, завжди є загроза для вашого здоров'я.

Правоохоронці застерігають пішоходів та водіїв від необачних дій на дорозі та закликають суворо дотримуватися правил дорожнього руху, аби не створювати небезпечних ситуацій. Бережіть своє життя та життя оточуючих!

Источник: slavinfo.dn.ua