Боевики пугают жителей Донбасса постановочными обстрелами

28.07.2017 09:48

Террористы запугивают местного население оккупированных районов Донбасса, чтобы призывать в свои ряды новобранцев. Боевики в ОРДЛО проводят провокационные и постановочные обстрелы, инсценируют теракты, обвиняя руководство Украины в срыве Минских соглашений. Об этом в Facebook сообщает ГУ разведки Минобороны Украины. Для съемки провокационных сюжетов инструктора подразделений информационной борьбы ВС России привлекли российские пропагандистские СМИ, передает интернет-издание Новое время.

Такие действия направлены на дискредитацию сил АТО и введение в заблуждение гражданского населения, отмечают в разведке.

Кроме того, они лгут о наступательных действиях украинской армии в ближайшее время. “Командование 1 АК (Донецк) ВС РФ использует соответствующие слухи для усиления агитационных мероприятий с целью призыва местных жителей на военную службу в состав российских оккупационных войск”, - сообщает разведка.