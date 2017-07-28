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Боевики пугают жителей Донбасса постановочными обстрелами
Террористы запугивают местного население оккупированных районов Донбасса, чтобы призывать в свои ряды новобранцев. Боевики в ОРДЛО проводят провокационные и постановочные обстрелы, инсценируют теракты, обвиняя руководство Украины в срыве Минских соглашений. Об этом в Facebook сообщает ГУ разведки Минобороны Украины. Для съемки провокационных сюжетов инструктора подразделений информационной борьбы ВС России привлекли российские пропагандистские СМИ, передает интернет-издание Новое время.
Такие действия направлены на дискредитацию сил АТО и введение в заблуждение гражданского населения, отмечают в разведке.
Кроме того, они лгут о наступательных действиях украинской армии в ближайшее время. “Командование 1 АК (Донецк) ВС РФ использует соответствующие слухи для усиления агитационных мероприятий с целью призыва местных жителей на военную службу в состав российских оккупационных войск”, - сообщает разведка.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, обстрелы, Минобороны, Минские договоренности, ГУР
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