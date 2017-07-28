- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери17:11
- Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП 15:24
- Проезд по Мариуполю станет «золотым»14:53
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов14:24
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов14:02
- Сколько шахт на самом деле закрывают в "ДНР"13:34
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои13:10
- В ОБСЕ рассказали о пропавших танках боевиков12:46
- "Сегодня у нас огромное количество научных открытий". Чем живет разделенный войной Национальный природный парк "Меотида"? 12:21
Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков
Однако с украинской стороны также есть потери. Вчера, 27 июля, украинские военные ликвидировали семерых боевиков в зоне АТО. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Еще восемь террористов получили ранения. По оперативным данным, шестеро террористов погибли и трое получили ранения в результате взрыва не установленного происхождения.
Однако с украинской стороны также есть потери – один военный погиб возле Водяного. Еще пятеро – ранены.
Один украинский военный погиб в результате вражеского обстрела вблизи Водяного, пятеро военнослужащих получили ранения. Среди которых двое получили ранения на Бахмутской трассе во время боевого столкновения, – отметил спикер.
По его словам, украинских бойцов ранили в районе Зайцево, Авдеевки и Крымского. Вблизи последнего украинский военный получил ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
Теги: Донбасс, Донецкая область, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
- Бой под Красногоровкой. Ценой потерь ВСУ остановили прорыв боевиков
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- Оккупанты в панике: 200 боевиков захотели уволиться, часть сбежала
- Миссия ОБСЕ шокировала данными о жертвах обстрелов боевиков: за неделю на оккупированном Донбассе погибло 5 мирных жителей
- Ситуация в АТО немного стабилизировалась: с начала суток зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка18:40
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери17:11
- Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП 15:24
- Проезд по Мариуполю станет «золотым»14:53
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов14:24
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов14:02
- Сколько шахт на самом деле закрывают в "ДНР"13:34
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои13:10
- В ОБСЕ рассказали о пропавших танках боевиков12:46
- Будут опознаны все боевики, "ватники" и сепаратисты: "Миртворец" "порадовал" любителей "ру***ого мира" новым интересным проектом Separator19:49
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка18:40
- У Путина назвали причину досрочного введения Россией ответных санкций против США17:42
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери17:11
- От Дмитрия Медведева до «Батькивщины». Соцсети критикуют лишение гражданства Саакашвили 16:21
- Украинцы считают, что страна свергается в кризис15:50
- Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП 15:24
- Вирус-вымогатель добрался до Linux15:10
- Проезд по Мариуполю станет «золотым»14:53
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав 20:10
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Как бросить курить с помощью электронной сигареты?14:10
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- В России озвучили опасный прогноз по Украине
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход