Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек

28.07.2017 09:23

Долги за коммунальные услуги на оккупированной Донетчине грозят местным жителям ограничением выезда за пределы самопровозглашенной "республики".

Об этом информирует сообщество "Дебальцево online".

В случае непогашения задолженности с должников стягивают проценты и ограничивают "выезд за пределы ДНР".

"Задолжал за коммуналку - задолжал Захарченко - пожизненное пребывание в "ДНР" без права выезда на свободу", - комментирует администрация сообщества.

Таким образом местные жители будут вынуждены существовать на оккупированной территории до тех пор пока не выплатят дань оккупационной "власти", что для тысяч людей в реалиях ОРДЛО сделать невозможно.

Источник Трибун.