- Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП 15:24
- Проезд по Мариуполю станет «золотым»14:53
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов14:24
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов14:02
- Сколько шахт на самом деле закрывают в "ДНР"13:34
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои13:10
- В ОБСЕ рассказали о пропавших танках боевиков12:46
- "Сегодня у нас огромное количество научных открытий". Чем живет разделенный войной Национальный природный парк "Меотида"? 12:21
- Громкое "перемирие" в зоне АТО: террористы "ЛНР" терзали Попасную, Крымское и Троицкое огнем из 120-мм минометов, гранатометов и БМП. ВИДЕО10:16
- Боевики пугают жителей Донбасса постановочными обстрелами09:48
Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП
Завершены работы по реконструкции высоковольтной линии между "ДНР" и "ЛНР".
Об этом пишут сепаратистские СМИ, со ссылкой на начальника отдела электроэнергетики "министерства угля и энергетики ДНР" Павла Поповича. Он отметил, что это обеспечит надежный транзит электрической энергии. Общая протяженность восстановленных линий электропередачи составила около 12 км.
«Мы с вами находимся на подстанции «Южная–330 кВ» Государственной магистральной сетевой компании. В 2015 году при реализации 1-го этапа программы восстановления объектов электроэнергетики, а также в рамках оказания гуманитарной помощи со стороны Российской Федерации, на этой подстанции была выполнена замена одного из автотрансформаторов, который был поврежден вследствие боевых действий со стороны ВСУ. В 2017 году, уже в рамках 2-го этапа программы восстановления, была выполнена реконструкция линии 110 кВ, которая выходит с этой подстанции на подстанцию «Штеровская ГРЭС–110 кВ», которая находится в ЛНР. Реконструкция данной линии позволила нам повысить надежность электроснабжения города Снежное. Кроме того, данная реконструкция позволила нам в случае необходимости передать дополнительную мощность в Луганскую народную республику», - сказал Попович.
Директор харцызских высоковольтных сетей ГП «Донецкоблэнерго» добавил, что за время работы установлено 59 новых опор, использовано 37 км провода, заменены стеклянные и фарфоровые изоляторы, а пропускная способность линий электропередач увеличилась на 20%.
До конца 2017 года в "ДНР" планируют реализовать еще два крупных проекта — строительство линии 35 кВ в Новоазовском районе и строительство линии 110 кВ в районе Горловки.
Источник 62.
Теги: Донбасс, ЛЭП, ДНР, ЛНР
- Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП 15:24
- Проезд по Мариуполю станет «золотым»14:53
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов14:24
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов14:02
- Сколько шахт на самом деле закрывают в "ДНР"13:34
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои13:10
- В ОБСЕ рассказали о пропавших танках боевиков12:46
- "Сегодня у нас огромное количество научных открытий". Чем живет разделенный войной Национальный природный парк "Меотида"? 12:21
- В “ЛНР” большая разборка между “рашистами”: 40 вооруженных боевиков Плотницкого ограбили склад Стрелкова-Гиркина – подробности11:54
- Громкое "перемирие" в зоне АТО: террористы "ЛНР" терзали Попасную, Крымское и Троицкое огнем из 120-мм минометов, гранатометов и БМП. ВИДЕО10:16
- От Дмитрия Медведева до «Батькивщины». Соцсети критикуют лишение гражданства Саакашвили 16:21
- Украинцы считают, что страна свергается в кризис15:50
- Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП 15:24
- Вирус-вымогатель добрался до Linux15:10
- Проезд по Мариуполю станет «золотым»14:53
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов14:24
- Группа "Грибы" даст бесплатный концерт в Святогорске14:15
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов14:02
- Сколько шахт на самом деле закрывают в "ДНР"13:34
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои13:10
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав 20:10
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Как бросить курить с помощью электронной сигареты?14:10
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя
- В России озвучили опасный прогноз по Украине
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход