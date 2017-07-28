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Проезд по Мариуполю станет «золотым»
Подписан меморандум обязывающий перевозчиков вкладывать средства в ремонт транспорта.
Сегодня в здании городского совета был подписан трехсторонний меморандум между городской властью, перевозчиками и общественниками, сообщает 0629. Заместитель городского головы Александр Голтвенко сказал, что этот документ нужно было подписать еще раньше. Подписанный меморандум возлагает обязанности на всех его участников. Городская власть, к примеру, обязана повысить тарифы на маршрутки до 6 грн., а частный бизнес — вкладывать деньги в модернизацию своего транспорта согласно календарного расписания составленного ими.
Общественники в свою очередь заявили, что будут контролировать график этих ремонтных работ, а если будут видеть минусы в этой работе — настаивать на расторжении контракта перевозчиков с городским советом и ходатайствовать об отмене повышении тарифа за проезд.
Александр Голтвенко рассказал, что в городе сейчас работают около 200 частных маршруток и более половины из них нуждаются в капитальном ремонте. Благодаря подписанному меморандуму городская власть планирует улучшить уровень перевозок. “На конец года мы выйдем на качественно другой уровень с эффективными транспортным составом” , - сказал зам. городского головы.
Директор департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат в свою очередь заметил, что Мариуполь идет путем хороших реформ с сфере транспорта, осуществляя его замену и наращивая количество.
“Меморандум даст возможность точнее видеть эти изменения”, - сказал он.
Также Василий Клат сделал замечания перевозчикам, сказал что нужно повышать уровень комфортабельности в своих транспортных средствах и поднять уровень культуры обслуживания.
Далее слово взяли представители “Народного контроля”. Они сделали несколько замечаний владельцам частного транспорта, заявив, что часто в маршрутках не выдают билеты, а кондукторы не оформлены официально и позволяют себе хамское поведение.
Водители парировали тем, что пассажиры отказываются платить за проезд и нужно чтобы кондуктор “лично каждого дергал за рукав”, а билеты выбрасываются на пол.
Общественник Дмитрий Забавин отметил хорошее состояние машин на маршруте №117 и №114 и плохое -некоторых транспортных средств на маршруте №108 и №124. По его словам, по результатам проверки только 30% автобусов в надлежащем состоянии, а 70% - требуют ремонта.
Одна из представительниц “Народного контроля” рассказала, что в маршрутках на Западной Украине цены значительно дешевле и кондукторов нет вообще. Голтвенко ответил, что цены в маршрутках города экономически обоснованы проверены департаментом транспорта. Один из перевозчиков пригласил общественницу поработать кондуктором, а потом уже высказываться об их работе. Женщина отказалась и заявила, что официально устроена на другой удовлетворяющей ее работе. Позже она пригласила Александра Голтвенко проехать с ней в маршрутном такси №25 и оценить эту поездку. Он согласился и пообещал это сделать на следующей неделе.
Также было внесено предложение поощрять кондукторов за бесконфликтное поведение. Закончилось мероприятие торжественным подписанием всеми сторонами документа.
“Меморандум не должен остаться пустым документом. Все обязаны неукоснительно его соблюдать”, - заверил Александр Голтвенко. Пригрозив, что если перевозчики не будут выполнять своих обязанностей у городского совета будет “юридическое и моральное право” разрывать с ними договоры.
Напомним, с 1 августа проезд в маршрутных такси Мариуполя будет стоить 6 грн., а в троллейбусах - 4 грн.
Теги: Донбасс, Мариуполь, тариф, проезд
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