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В Мариуполе пройдет молебен за Украину
28 июля Украина отмечает великий праздник - День Крещения Киевской Руси-Украины.
Этот праздник на государственном уровне отмечают только восемь лет, но его история уходит корнями еще в 10-й век. Дата празднования – 28 июля, выбрана неслучайно. По церковному календарю христиане в этот день чтят память равноапостольного князя Владимира - правителя, который искоренил язычество на Руси и крестил славянский народ. В 988 году великий князь Владимир принял христианство и обратил в православную веру земли Древней Руси.
28 июля в 11:00 в храме Петра Могилы пройдет молебен за Украину, посвященный Дню Крещения Киевской Руси – Украины.
«Такой молебен пройдет также по всем городам и населенным пунктам нашей страны. В молитвах священники и прихожане будут просить у Господа скорейшего мира в Украине», - говорит 0629 архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий УПЦ (КП).
К слову, сегодня в Киеве проходит молебен на Владимирской горке, а накануне в столицу из разных регионов Украины прибыло 11 чудотворных икон Пресвятой Богородицы для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Крещения Руси.
После молебна святыни пронесут крестным ходом в Киево-Печерскую лавру, где начнется праздничное всенощное бдение, а на следующий день состоится торжественная Божественная литургия.
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, молебен
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