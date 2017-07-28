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В ОБСЕ рассказали о пропавших танках боевиков
Противник нарушает договоренности об отводе вооружения. Боевики нарушают договоренности об отводе вооружения. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, передает интернет-издание Сегодня.
В частности, 26 июля была обнаружена одна единица буксируемой артиллерии (неустановленного типа), размещенная в непосредственной близости от жилых кварталов в северной части микрорайона Трудовские в Донецке. При этом вблизи данного места было обнаружено восемь грузовиков военного типа.
"Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения "ДНР", расположение которого соответствовало линиям отвода. При этом наблюдатели смогли получить доступ только к части места хранения, где впервые констатировали отсутствие 8 танков: трех Т-64 и пяти Т-72", – говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Теги: Донецк, Донбасс, ОБСЕ, вооружение, ДНР, боевики, танки
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