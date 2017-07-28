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В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»
Работники ныне простаивающего Харцызского трубного завода получили гуманитарную помощь от "ДНР" вместе с членскими билетами.
Об этом сообщает блогер Евгений Казаков на своей странице в Фейсбук.
Представительница так называемого "штаба по контролю за предприятиями" Ольга Позднякова заявила, что 12% сотрудников трубного завода получили членские билеты ОД «ДНР».
«...и сегодня мы с ними со встречей пообщаться, обсудить на нынешний день, чем живет трудовой коллектив", - рассказала представительница "ДНР".
Чем может жить трудовой коллектив на не работающем заводе?
Трудовым коллектив уже не считается таким, но "ДНР" нужно показать, что жизнь в "республике" улучшается и те, кто еще вчера сидел без хлеба и зарплат сегодня уже получили хлеб, а завтра, может и завод заработает.
О запуске завода говорили не охотно и только так называемый управляющий филиалом Харцызского трубного завода Роман Хрокало. Он также получил членский билет, ведь тоже хочет гуманитарку, да и в пример перед коллективом такого человека надо поставить.
Ну и, конечно же, за пакет гуманитарки управляющий выразил свою любовь к молодой и никем не признанной "республике". О запуске предприятия, которое стоит с 2015 года, управляющий рассказал только в догадках, что в будущем, возможно через 2 месяца завод начнет нормально работать.
Несмотря на то, что заводы продолжают простаивать, а люди сидеть без работы, это не мешает «ДНР» раздавать членские билеты и привезенную гуманитарку из РФ», - отметил Казаков.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Харцызск, зарплата, завод, гуманитарная помощь, ДНР
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