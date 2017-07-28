Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов

28.07.2017 14:02

Штаб АТО констатирует, что сепаратисты "ДНР", контролируемые офицерами армии Российской Федерации, предпринимают все попытки для полного срыва перемирия на Донбассе.

Террористы "ДНР" не перестают вести огонь, в том числе из запрещенного минскими соглашениями оружия, вдоль всей линии фронта.

Известно, что вечером 27 июля на мариупольском направлении от мощного минометного огня российско-оккупационных войск пострадали опорные пункты сил АТО в Павлополе и Водяном.

Более того, около 20 часов вечера бандформирования "ДНР" полтора часа без перерыва вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям неподалеку Авдеевки на донецком направлении.