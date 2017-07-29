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МАРИУПОЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОЕЗДКИ В КАРПАТЫ
Пять незабываемых дней мариупольские школьники провели в Карпатах, откуда вернулись полные ярких впечатлений и эмоций. Ребята побывали на водопаде Гук, озере Буковель, рынке в Яремче, а самое главное – покорили Говерлу, высота которой составляет 2061 метр над уровнем моря.
Организовать поездку помогла карпатская предприниматель Татьяна Деревянная, которая уже не первый год оказывает содействие школьникам из Мариуполя, Тернополя и Польши, объединив их отдых в рамках единой программы «Путешествуем вместе».
«Люди в Карпатах очень приветливые, на каждом лице – улыбка. Они хорошо идут на контакт, - рассказывает участница поездки Алина. – Практически все, с кем удалось пообщаться, интересовались, как живет прифронтовой Мариуполь, передавали привет нашему городу, и говорили, что мысленно они с нами».
Каждый день мариупольских школьников в карпатском лагере начинался с зарядки. А потом начиналось самое интересное: купание в водопаде, катание на канатной дороге и аттракционах частного развлекательного комплекса, экскурсии, в том числе и в знаменитый перевернутый дом, который находится в селе Поляница Ивано-Франковской области. Словом, было на что посмотреть и чему удивиться.
Стоимость всей поездки обошлась родителям каждого школьника в три тысячи гривен с учетом проезда. На зимних каникулах организаторы планируют устроить детворе еще одну такую поездку, только уже с катанием на санях и лыжах.
Источник: i24.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, Карпаты, школьники
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