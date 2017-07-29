НА ШАХТЕ В НОВОГРОДОВКЕ ИЗ-ЗА ОБВАЛА ПОРОДЫ ПОСТРАДАЛ ГОРНЯК

29.07.2017 10:13

На шахте «Новогродовская 1/3» в результате обвала породы пострадал 44-летний горняк получил производственную травму. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен мужчина, получивший травмы во время выполнения работ на шахте. Медики констатировали у пострадавшего ушиб поясничного отдела позвоночника и травму головы», - говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что мужчина получил телесные повреждения в результате обвала породы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Источник: novosti.dn.ua