Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов

29.07.2017 13:12

Эксперты общественной организации «Комитет избирателей Украины» составили рейтинг губернаторов Украины по итогам работы глав ОГА в первом полугодии 2017 года.

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге. Эксперты высоко оценили успешную ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Авдеевке и строительство газопровода стоимостью 59 миллионов гривен для жителей Авдеевки.

Список возглавила руководитель Харьковской области Юлия Светличная, далее идут губернаторы Тернопольской, Закарпатской и Кировоградской областей.

Источник: mariupolnews.com.ua