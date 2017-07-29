Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України

29.07.2017 13:51

Найближчим часом бойовики "Л/ДНР" готують цілу серію терактів проти представників ОБСЄ, щоб після звинуватити в цьому Україну.

Про це йдеться на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

"За оперативною інформацією, найближчим часом, бойовики готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ, з подальшим звинуваченням у цьому української армії. Прес-центр наголошує - сили АТО строго дотримуються мирних домовленостей, проте в разі загрози нашим військовим, ми готові адекватно відповісти противнику", - повідомили в штабі АТО.

Источник: nnovosti.info