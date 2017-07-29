Главная / Новости / Донецкая область / Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України
Последние новости раздела
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України13:51
- Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов13:12
- МАРИУПОЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОЕЗДКИ В КАРПАТЫ11:10
- НА ШАХТЕ В НОВОГРОДОВКЕ ИЗ-ЗА ОБВАЛА ПОРОДЫ ПОСТРАДАЛ ГОРНЯК10:13
- В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»21:59
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО20:20
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери17:11
Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України
29.07.2017 13:51
Найближчим часом бойовики "Л/ДНР" готують цілу серію терактів проти представників ОБСЄ, щоб після звинуватити в цьому Україну.
Про це йдеться на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.
"За оперативною інформацією, найближчим часом, бойовики готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ, з подальшим звинуваченням у цьому української армії. Прес-центр наголошує - сили АТО строго дотримуються мирних домовленостей, проте в разі загрози нашим військовим, ми готові адекватно відповісти противнику", - повідомили в штабі АТО.
Источник: nnovosti.info
Теги: Донбасс, ОБСЕ, план, боевики
Читайте также:
- Под Луганском нашли останки двух украинских военных, - ОБСЕ
- Боевики не пустили миссию ОБСЕ в Изварино, потому что "не андестенд" по-английски
- В ОБСЕ рассказали, как нетрезвые боевики под прицелом обыскивали их автомобиль
- Стрелков пророчит "дворцовый переворот"
- У боевиков "ЛНР" паника: "Плот" готовит зачистку"
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України13:51
- Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов13:12
- МАРИУПОЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОЕЗДКИ В КАРПАТЫ11:10
- НА ШАХТЕ В НОВОГРОДОВКЕ ИЗ-ЗА ОБВАЛА ПОРОДЫ ПОСТРАДАЛ ГОРНЯК10:13
- В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»21:59
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО20:20
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка18:40
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України13:51
- В Україні назвали несподівану причину любові віруючих до Московського патріархату13:30
- Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов13:12
- Из России вышлют более 700 американских дипломатов12:50
- Блокада "ЛДНР" требует корректировки12:33
- Забавный пес-путешественник прославился в соцсетях12:10
- "Слишком поздно": родители решили усыпить больного малыша, которому отказали в экспериментальном лечении11:50
- В Гонконге вор наелся бриллиантов на шесть миллионов долларов11:33
- МАРИУПОЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОЕЗДКИ В КАРПАТЫ11:10
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав 20:10
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»
- Стало известно, когда и на сколько частей может развалиться Россия: американский политолог сделал жесткий прогноз