В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области

29.07.2017 20:30

20 июля в Курахово в управлении Пенсионного фонда Украины в Марьинском районе состоялось заседание коллегии Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Участие в заседании приняли председатель Марьинской райгосадминистрации, руководитель районной военно-гражданской администрации Владимир Мороз и первый заместитель председателя Марьинской райгосадминистрации Татьяна Збицкая. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.

Заседание коллегии было посвящено подведению итогов работы органов Пенсионного фонда Украины в Донецкой области в I полугодии текущего года, в том числе по вопросам реализации Стратегии модернизации органов Фонда области на период до 2020 года по внедрению единых стандартов и технологий обслуживания граждан, развития Государственного реестра общеобязательного социального страхования, а также совершенствование системы управления финансовыми ресурсами Пенсионного фонда Украины.

По состоянию на 01.07.2017 контингент пенсионеров области составляет 848,1 тыс. человек, из которых 152,0 тыс. - переселенцы.

С начала года назначено 8,7 тыс. новых пенсий, в том числе внутренне перемещенным лиц, проведено около 25,5 тыс. перерасчетов.

В результате проведенных перерасчетов средний размер пенсии по области с начала года увеличился на 61,16 грн. и на 1 июля составил 2153,47 грн. На осуществление пенсионных выплат направлено 10,1 млрд. грн.

Общие поступления средств от предприятий, учреждений и организаций области составили более 2,8 млрд. грн. или 104,4% к плановым показателям.

В ходе заседания коллегии определено, что главным приоритетом в работе органов Фонда области остается качество и удобство предоставления услуг гражданам, для чего осуществляется модернизация и усовершенствование работы системы Пенсионного фонда области по всем направлениям, вводятся новые технологии и стандарты обслуживания.

На данном этапе, в рамках пилотного проекта, который начался в 2016 году, осуществляется миграция данных из автоматизированной системы обработки пенсионной документации в единую централизованную систему назначения и выплаты пенсий. Новая система будет работать на основе электронных пенсионных дел.

Одновременно ведется активная разъяснительная работа для всех слоев населения. В текущем году проведено 502 выступления специалистов Фонда в средствах массовой информации. В рамках сотрудничества с общественностью состоялось 1,1 тыс. мероприятий. Осуществляется информирование граждан с использованием дистанционных форм, таких как сайт главного управления, социальные сети, Скайп-связь, мобильная связь, рассылка смс-сообщений и тому подобное.

Во время заседания коллегии начальник управления Пенсионного фонда Украины в Марьинском районе Любовь Кошелева представила информационно-разъяснительный видеоролик о возможностях и преимуществах веб-портала Пенсионного фонда Украины.

Источник: kumar.dn.ua