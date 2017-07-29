В Мариуполе из-за депутата от Оппозиционного блока обесточен пр. Лунина

29.07.2017 14:54

4 день пр. Лунина в Приморском районе Мариуполя обесточен. Жители микрорайона бьют тревогу.

"В такую жару остаться без света - это издевательство! - рассказывают жители пр. Лунина, 23. - Потекли холодильники, продукты пропали, в квартирах можно задохнуться от жары!"

Как удалось узнать корреспонденту 0629 - на протяжении трех дней здесь велись плановые работы. Сначала журналиста пытались убедить, что таким образом рабочие проводят ремонтные работы. Позднее начальник ПЭС Максим Ботенко (является депутатом горсовета - прим. ред.) сообщил, что все 3 дня рабочие подключали к электросетям супермаркет "Шанс" (его строят прямо во дворе на пр. Лунина, 11-а - прим. ред.).

"Тянули кабель 6 киловольт, - уточнил Ботенко. - Сегодня отключение аварийное и с "Шансом" не связано. На место выехала бригада".

Отметим, что супермаркет "Шанс" строит депутат горсовета от Оппозиционного блока Владимир Яковенко.

"Мы даже на приём к Яковенко ходили, просили не подключаться к нашим старым сетям, - говорят жители. - Мы вот только в начале июля трое суток без света сидели, у нас постоянно аварии, а тут ещё такой мощный объект. Теперь всегда без света будем! Но Яковенко все равно на людей - у него бизнес".

Жители настолько устали от постоянных отключений, что готовы выйти на митинг.

Отметим, что отключения воды также происходит на пр. Лунина крайне часто.