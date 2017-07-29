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Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов
В целях безопасности на въездах и выездах из Мариуполя усилили контроль, передают MRPL.CITY в полиции.
Так, вокруг Мариуполя дополнительно создано 5 мобильных блокпостов, где будут дежурить сотрудники полиции и нацгвардии. Кроме того, на всех блокпостах увеличено количество полицейских.
В полиции отметили, что усиление безопасности связано с проведением в Мариуполе двух футбольных матчей в рамках Чемпионата Украины. На выходных состоится игра молодежных составов и матч Премьер-Лиги между командами «Мариуполь» и «Черноморец» (Одесса).
На патрулирование улиц Мариуполя вышло более 270 правоохранителей. Ночью город охраняют бойцы спецподразделения КОРД в составе бронепатрулей. Перед полицейскими стоит задача выявлять нелегальное оружие, задерживать боевиков и подозреваемых в преступлениях, а также предупреждать противоправные действия.
Всего на выходные в Донецкой области заступили на дежурство 344 пеших наряды в составе почти 700 полицейских, 22 группы быстрого реагирования, 44 экипажа патрульной полици и 10 автопатрулей.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, блокпост
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