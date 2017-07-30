БОЕВИК «ДНР», УБИВШИЙ ШКОЛЬНИКА ИЗ КРАМАТОРСКА, ВЫШЕЛ ИЗ КРЫМСКОГО СИЗО

30.07.2017 19:50

Боевика "ДНР" Вадима Погодина из батальона "Керчь", который в июне 2014 года на востоке Украины убил украинского школьника Степана Чубенко, выпустили из СИЗО. Об этом пишет журналист Александр Тверской.

Так, журналист ссылается на Facebook-публикацию Глеба Глинки, мужа врача Елизаветы Глинки, которая погибла в авиакатастрофе российского Ту-154 над Черным морем в мае этого года.

"Вадима выпустили", - пишет Глинка.

"Его (Погодина) отпустили из СИЗО Симферополя. Двое других фигурантов по этому делу тоже избежали наказания. Один отпущен, другой находится неизвестно где", - написал Тверской.

Степана Чубенко боевики задержали за желто-голубую ленточку на рюкзаке. Перед убийством с него сняли кроссовки, замотали скотчем и расстреляли. На теле подростка было обнаружено 5 огнестрельных ранений.

"На скриншоте муж Елизаветы Глинки радуется свободе Вадима Погодина. К слову, она с мужем приютила Погодина, когда тот сбежал из Донецка после всех своих зверств", - подытожил Тверской.

Генеральная прокуратура Украины обратилась к Российской Федерации с просьбой выдать боевикатеррористической "ДНР" Вадима Погодина, который подозревается в убийстве в 2014 году школьника из Краматорска Степана Чубенко.

19 июля мать убитого 16-летнего Степана Чубенко призвала ГПУ добиться экстрадиции подозреваемого в убийстве ее сына из аннексированного Крыма. По ее словам, подходит к концу срок административного задержания Вадима Погодина.

Источник: bykvu.com