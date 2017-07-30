Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали

30.07.2017 17:48

Полицейский полк "Миротворец" переведут на новый формат несения службы, как и полицейских в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев во время посещения постоянной дислокации полка в городе Боряка Киевской области.

По словам Князева, на данный момент разрабатывается план координации "Миротворца" с другими подразделениями с учетом штатного расписания и законодательства.

Глава Нацполиции добавил, что будет изменен формат несения службы полицейскими в районе зоны проведения антитеррористической операции, что позволит усовершенствовать работу полиции в Донецкой и Луганской областях.

В полиции отметили, что все сотрудники "Миротворца" являются добровольцами и принимали участие в боевых действиях в Иловайске, Станицы Луганской, Дебальцево.

Истчоник: apostrophe.ua