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В Покровске задержали мопедиста с огромным пакетом конопли
Работники полиции по обеспечению безопасности дорожного движения остановили водителя мопеда за нарушение Правил дорожного движения и увидели на мопеде мешок, в котором находились свежесобранные кусты конопли. Нарушитель привлекается к уголовной ответственности. Об этом сообщает ГУНП в Донецкой области.
Во время несения службы сотрудники полиции заметили мопед, водитель которого находился без шлема, кроме того, в темное время суток он двигался без света фар.
Сначала мужчина даже не хотел останавливаться по требованию правоохранителей, но его догнали. На мопеде был закреплен большой пакет. На вопрос полицейских ,что внутри, мужчина объяснил, что он вывозит мусор.
В ходе проверки было установлено, что под видом мусора прятались наркосодержащие растения. Водитель объяснил, что он собрал коноплю в Добропольском районе и везет ее домой для личного употребления.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Покровского отделение полиции.
Изъятое наркотическое вещество направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Источник: girnyk.dn.ua
Теги: Донбасс, полиция, конопля, Покровск (Красноармейск)
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