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В районі Слов’янська сапери знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів
30.07.2017 11:50
Військові сапери знайшли та знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів в районі Слов'янська.
В ході виконання завдань з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів (ВНП) групою розмінування Центру розмінування ЗС України в районі населеного пункту Слов'янськ (Маяки) виявлено та знешкоджено 207 вибухонебезпечних предметів. Під час розмінування сапери натрапили на останки загиблих воїнів часів Другої світової війни: одного солдату Вермахту та 6 бійців Радянської армії періоду 1943 року.
Загалом, групами розмінування ЗС України та піротехнічними розрахунками ДСНС України в липні розміновано більше 29 гектарів місцевості, перевірено близько 14 кілометрів доріг, знайдено та знищено майже 600 ВНП.
Источник: prozahid.com
Теги: Донбасс, Славянск, взрывоопасные предметы, саперы
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