В СБУ заявили, что боевики стали брать в плен украинцев, навещающих родственников в "ДНР"

31.07.2017 15:05

В "ДНР" растет количество плененных украинцев, которые недавно пересекли линию рзграничения

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Тандита, мирных людей без оружия и не имеющих отношения к силовыми структурам задерживают по надуманным обвинениям и фактически берут в плен.

"На сегодняшний день 137 граждан Украины являются заложниками. К сожалению, эта цифра за последние дни выросла благодаря тому, что со стороны ОРДЛО террористы, которые задерживают наших сограждан, удерживают их незаконно, обвиняют обычных гражданских лиц в преступлениях, которые они не совершали", - сказал он.

В связи с этим Тандит вспомнил судью Виталия Руденко, который поехал в прошлом году на похороны отца и был пленен.

"Если говорить о Виталии Руденко, то этот человек еще осенью прошлого года был коварно задержан, потому что ему гарантировали со стороны Луганска безопасность, он ехал на похороны своего отца. Как только он выехал за линию соприкосновения, его тут же задержали. Он много месяцев незаконно удерживался там", - сказал Тандит.

Источник: https://www.0629.com.ua