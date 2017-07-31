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В зоне АТО снова горячо: ранены четверо бойцов ВСУ
За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 26 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате четверо военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передает УП.
Активность боевиков существенно возросла после 18:00.
Наиболее "горячая" обстановка вечером была на Луганском направлении. Террористы из гранатометов и стрелкового оружия несколько раз били по украинским позициям в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. Около 21:00 под минометным огнем оказались украинские опорные пункты в Крымском.
На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты обстреливали укрепления ВСУ в Зайцево и на шахте Бутовка. Вследствие этих обстрелов двое украинских военных получили ранения. Кроме того, вечером из гранатометов террористы обстреляли украинские позиции в Майорске и Авдеевке.
На Мариупольском направлении около 18:00 в результате обстрела опорного пункта сил АТО получил ранения еще один украинский военный. Также из минометов калибра 82 мм сепаратисты били по опорным пунктам ВСУ в Павлополе и Гнутово.
"На большинство обстрелов противника силы АТО отвечали плотным огнем", - подчеркнули в штабе.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, ранения, АТО, ВСУ
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