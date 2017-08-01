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Испытание обновленного украинского оружия: гроза террористов ЗСУ-23-4 "Шилка" делает 3400 выстрелов в минуту и эффектно поражает наземные цели боевиков. ВИДЕО
01.08.2017 20:25
Материалы были опубликованы на сайте Укроборонпрома, обновлением техники занимались специалисты госпредприятия "Балаклейский ремонтный завод". Техника отлично прошла испытания на спецполигоне, и только после этого ее передали заказчикам. В Сети показали кадры испытаний обновленной зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 "Шилка", информирует "Диалог.UA".
В период испытаний была тщательно проверена работа всех систем боевой машины, в том числе ведение огня из 23-мм счетверенной автоматической пушки, общая скорострельность которой составляет 3400 выстрелов в минуту.
Боевая машина активно используется в зоне АТО, она служит мощным и эффективным средством поражения наземных целей террористов.
Теги: Украина, Донбасс, оружие, испытание, АТО, боевики, ВСУ, террористы, Укроборонпром
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